Saint-Jean – Au Giardino Romano, on célèbre l’Italie gourmande Stefano Fanari et son chef de cuisine, Jeanpiero Lamante, donnent leurs lettres de noblesse à la gastronomie transalpine. Alain Giroud

Préparation d'une pizza sans gluten par Salvatore Agnione Georges Cabrera

Stefano Fanari se veut perfectionniste et exigeant. Il ne laisse jamais rien au hasard, chacun de ses gestes culinaires est savamment calculé. Tenez, ses pizzas! La pâte est élaborée à base de trois farines, 30% genevoise de la Ferme Bosson, à Aire-la-Ville, 30% issue de blés anciens en provenance de Brescia et 40% de type 400, plus raffinée. En garniture, il utilise 50% de mozzarella di buffala et 50% de fiore di latte. Elles sont bien entendu cuites au feu de bois et délicieuses.