Festival – Au fond du bois, c’est le blues que l’on entend feuler Ouverture idéale du Blues Rules vendredi. À Crissier, le parc de Montassé devient le temps du week-end un îlot de verdure caressé par les eaux du Mississippi. Francois Barras

Les soirées «100% féminines» n’empêchent pas la présence de messieurs sur scène, surtout quand ils portent de belles moustaches et des guitares Harmony Hollywood. Pour l’émotion, Natalia M. King faisait le reste. CELLA FLORIAN

En temps normal, et même avec le retour des beaux jours, il est assez rare de croiser successivement, sous les frondaisons menant au parc de Montassé, un motard tout en cuir avec une barbe si fournie qu’elle lui caresse les rotules, une Betty Bop portant chignon géant et résilles atomiques puis un monsieur à tête de crocodile. Ultimes avertissements avant le coma éthylique? Non, le Blues Rules en début de soirée.