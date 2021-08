Festival du film alpin des Diablerets – Au FIFAD, le public suit et les films résonnent avec l’actu À mi-parcours de la 52e édition, le pass sanitaire n’a pas freiné les amoureux des films de montagne de rejoindre les Diablerets. Le point avec Benoît Aymon. Rebecca Mosimann

Dans le film «Une vie en forêt», le botaniste Francis Hallé dénonce les dégâts de la déforestation. MC4

Benoît Aymon est rassuré: le pass sanitaire n’a pas fait fuir le public de la 52e édition du Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) qui se déroule jusqu’à dimanche. À mi-parcours, le directeur artistique court entre les projections et les rencontres, et s’avoue «étonné en bien»: «La majorité silencieuse joue le jeu. Les râleurs, eux, font du bruit sur les réseaux sociaux.»

Les premières estimations montrent, d’ailleurs, une fréquentation légèrement meilleure que l’année dernière au même moment. Les amoureux des films de montagne ne boudent pas leur plaisir de retrouver la convivialité des animations et la découverte d’une cinquantaine de films au sein de la Maison des congrès des Diablerets. «Quand le public applaudit au milieu d’une projection, comme c’était le cas dimanche dernier avec «Out of Frame», on se dit que quelque chose se passe vraiment dans la salle.» Les séances de rattrapage des films de la veille projetés le lendemain matin à 10 h remportent elles aussi un vif succès.

Bien que le Covid «empoisonne la vie de chacun», il n’a pas ralenti la fabrication de films, pour le plus grand bonheur du directeur artistique. «Nous avons même reçu un plus grand nombre de propositions que l’année dernière.» La sélection a été serrée afin de départager quelque 198 docus d’une douzaine de pays. «La qualité est là, se réjouit-il. Comme festival, notre mission est aussi de soutenir la création suisse de qualité à côté des gros poids lourds qui ont plus facilement de visibilité. Chaque film projeté le soir est digne d’un prix.»

De la chasse à l’escalade

La programmation variée de 2021 reste fidèle à l’ADN du FIFAD. Dans les films à venir, «Une vie en forêt» (me 11, 20 h 15 et je 12, 10 h) résonne particulièrement avec l’actualité et le dernier rapport alarmant du GIEC sur l’évolution du climat. Il suit le botaniste Francis Hallé (présent mercredi), spécialiste mondial de la canopée, qui dénonce depuis cinquante ans les ravages de la déforestation. «À 80 ans, il a toujours la même passion pour son métier qu’un garçon de 20 ans.» Dans le registre haute montagne, le directeur artistique pointe le docu du réalisateur suisse Nicolas Bossard, «Telenovela à l’Everest» (je 12, 20 h 15 et ve 13, 10 h). L’occasion de rencontrer, à l’issue de la première projection, le guide népalais Tendi Sherpa au cœur du long métrage. «Il a gravi treize fois l’Everest et incarne cette nouvelle génération d’anciens porteurs népalais qui ont pris leur destin en main pour devenir guide et organiser eux-mêmes leurs expéditions.»

«Telenovela à l’Everest» donne la parole au guide népalais Tendi Sherpa sur sa pratique. DR

Le FIFAD se veut aussi un lieu de débat et il risque bien d’être animé avec le film «Wild-Chasseur-Cueilleurs» du réalisateur grison Mario Theus (ve 13, 13 h 30) consacré à la chasse. «En 2019, nous avions projeté un docu sur le loup. On n’est pas là pour dire si on est pour ou contre, mais pour faire le pont. C’est pareil cette année. La chasse est un sujet clivant mais parlons-en. C’est un bon film qui montre sans juger.»

Teaser du film «Swissway to Heaven!» FIFAD

Pour le public prêt à en prendre plein les yeux et qui n’a pas le vertige, Benoît Aymon invite à ne pas manquer le docu consacré au suisse Cédric Lachat, «un des meilleurs grimpeurs du monde», dans «Swissway to Heaven!» (ve 13, 20 h 15). «Cédric est très drôle et s’est lancé comme défi d’enchaîner les longues voies les plus difficiles sur cinq sommets suisses. Une vraie aventure.»

Le Suisse Cédric Lachat s’est lancé le défi de gravir les plus longues voies des Alpes dans «Swissway to Heaven!» Guillaume BROUST

Plateforme digitale inédite Afficher plus Le Covid et ses contraintes sanitaires ont réveillé le tournant numérique du FIFAD. Imaginer un festival en ligne était encore une option en janvier, à l’heure de décider quelle forme prendrait l’événement. L’idée a germé et malgré le présentiel finalement assuré pour cette 52e édition, le comité a profité de cette réflexion de fond pour développer une plateforme digitale et durable en parallèle du rendez-vous physique des Diablerets. «Cette formule nous permet d’atteindre un nouveau public et de proposer certains films dans plusieurs langues», détaille Solveig Sautier, directrice opérationnelle de la manifestation. Le nouveau site en 3D propose de profiter à distance des films mais aussi de l’exposition photo visible sur site ou encore d’une sélection de livres de montagne également présente à la librairie de la manifestation. ​​​​La politique de la billetterie du festival s’applique au digital. Les docus en libre accès projetés l’après-midi sont également gratuits en ligne. Les autres sont disponibles en VOD (3 fr.). Les internautes peuvent les visionner 1 heure après le début des projections et jusqu’à dimanche soir 15 août. RMO

