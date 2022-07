Récit de concert – Au Festival de Bellerive, les petits ensembles font les grands bonheurs En cuivres de sax ou en archets avec piano, la soirée de lundi a fait vibrer les mélomanes du rendez-vous genevois. Rocco Zacheo

Sous le toit boisé de la ferme de Saint-Maurice, cinq complices pour empoigner le «Quintette op. 44» de Schumann. VINCENT ZANNI

La réussite d’un concert tient à un nombre de détails, infimes ou corpulents, qui échappent parfois aux observations hâtives. Il y a cependant la question du programme musical, voyante et inévitable, qui a d’entrée le pouvoir d’attiser la curiosité du mélomane ou d’en éloigner l’attention de manière dommageable. À Bellerive, où le traditionnel festival se déploie depuis une poignée de jours déjà, l’agencement de l’affiche semble occuper à elle seule un département bien fourni de collaborateurs. C’est l’idée qu’on pourrait se faire depuis l’extérieur. Au lieu de quoi, cette branche bien ficelée du rendez-vous genevois n’est issue que de l’imagination de la fondatrice et directrice de l’événement, Lesley de Senger.

Bernstein réinventé

Lundi soir, la patronne a frappé une fois encore un coup étonnant, en alignant des plaques esthétiques à première vue inconciliables. Pour commencer, ce fut une histoire tout de cuivre parée: le Signum Saxophone Quartet, avec son soprano et son alto, son ténor et son baryton, a pris place sous les poutres de la ferme de Saint-Maurice. Et avec lui, un monde aux couleurs contrastées, tantôt vives, tantôt pastel, a surgi à travers les notes des «Trois préludes» de Gershwin, ouvrage adapté du piano. La virtuosité de l’ensemble, la délicatesse qui exhale de ses phrasés et de ses dynamiques, a été époustouflante. Cette aisance dans l’expression s’est poursuivie plus loin encore, avec les «Danses symphoniques de West Side Story» de Bernstein, qu’on a redécouvertes sous de nouvelles textures.

Les membres du Signum Saxophone Quartet. VINCENT ZANNI

Il y a eu ensuite un pont bien venu menant vers les archets. La formation a été rejointe par le violoncelliste István Várdai pour un «Grand Tango» de Piazzolla empreint de noblesse et de nostalgie portègne. La suite ne pouvait dès lors que mieux couler, avec le «Quintette pour piano et cordes op. 44» de Schumann. Aux côtés de la pianiste Ivett Gyöngyösi, les violonistes Oleg Kaskiv et Bohdan Luts, l’altiste Maté Szücs et le violoncelliste István Várdai ont cheminé avec assurance, en dépassant avec aisance les quelques décalages et les petites scories physiologiques pour un ensemble éphémère.

