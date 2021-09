Solution – Au Faclab, on fabrique pour apprendre À Carouge, dans les bâtiments de Batelle, un laboratoire de création, nommé Faclab, a vu le jour en 2019. Fabien Kuhn

Faclab, un laboratoire d'innovation technologique à Batelle, Université de Genève. Depuis la gauche : David Ott, Jean-Henry Morin, Nicolas Böckh. FRANK MENTHA

À Batelle, dans les locaux du centre universitaire d’informatique (CUI) se trouve le Faclab, un atelier, ou plutôt un laboratoire dédié à la fabrication. On peut y dénicher de curieux appareils, tous plus technologiques les uns que les autres. Imprimantes 3D, fraiseuse numérique, découpage vinyle (pour la fabrication d’autocollants), broderie numérique pour n’en citer que quelques-uns. Un lieu qui ferait frémir de plaisir n’importe quel geek (personne passionnée par l’univers technologique ou scientifique).

Ici, c’est le domaine de David Ott, responsable du Faclab et pôle innovation numérique de l’Université de Genève, et de Jean-Henry Morin, professeur en systèmes informationnels et initiateur du Faclab. Ce laboratoire s’inspire du concept de Fablab (Fabrication Laboratory), comme il en existe un aux Charmilles par exemple. Un laboratoire de fabrication, sorte d’atelier de haute technologie basé sur le partage du savoir. À Batelle, le lieu est ouvert à tout un chacun. «Faclab est issu de l’évolution de Fabrication Laboratory en Faculty Laboratory. L’idée était d’ancrer un Fablab dans un environnement académique autour des trois missions de l’université que sont l’enseignement, la recherche et le service à la cité. Pour chacun de ces domaines, la fabrication représente un terrain à investir. Fabriquer pour apprendre. Tout est là. Et c’est ce qu’on fait ici.», explique le professeur Morin.