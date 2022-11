Aux Eaux-Vives – Au Eat Me, Igor Bulanda tourne autour de la terre Ce jeune chef talentueux nous fait voyager à travers le monde en concoctant des plats à se partager. Un moment d’intense plaisir. Alain Giroud

Le chef Igor Bulanda aux fourneaux. Steeve Iuncker Gomez

On ne peut pas rêver de lieu plus branché entre bar à cocktails et snack bon chic, bon genre. Lumière tamisée, ambiance très bruyante et vue plongeante sur la cuisine où s’agitent Igor Bulanda et son équipe. «Notre concept est simple, vous choisissez cinq ou six plats pour deux et vous vous les partagez», explique Romain Maurel, directeur du Eat Me. Alors plongeons dans la carte divisée en continents. Resterons-nous en Europe ou irons-nous nous balader en Asie, aux Amériques ou au Moyen-Orient et en Afrique? Pas d’hésitation, faisons le tour du monde!