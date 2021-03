Idées de randos – Au-dessus de la mer de bouillard Nos bons plans pour aller prendre le soleil, faire le plein de vitamine D et se sentir comme sur un petit nuage, en tête à tête avec les montagnes. Isabelle Jaccaud, Travelcontent

À La Berra, quand la mer de brouillard dont l’impression d’un immense glacier. J. Berthoud

En télémixte à La Berra (FR)

Dans la région de la Gruyère, la Berra (image ci-dessus) est un must pour les promeneurs, et en hiver pour les skieurs et raquetteurs. Cette montagne est accessible en télémixte, un télésiège et télécabine combiné, depuis Le Brand, à l’est du lac de la Gruyère. Au sommet, à 1719 m la vue y est spectaculaire. Suivant la météo ou l’horaire de la visite, on y admire le coucher du soleil sur la région des Trois-Lacs et du Jura ; le lac de la Gruyère et l’île d’Ogoz ou alors la mer de brouillard entre Jura et Alpes. Des restaurants (ah le jambon à la borne !), une école de ski, des sentiers de raquettes à neige et un parcours Vitaski (ski de randonnée) font de La Berra un point de rencontre apprécié. Notre préféré, le sentier pédestre hivernal entre l’arrivée du télémixte et le Cousimbert, le sommet voisin, offre un panorama tout au long de la randonnée. Ne pas oublier de s’équiper de bonnet, gants, bonnes chaussures et lunettes de soleil!

À travers les gorges à la Montagne de Boujean (BE)

La Montagne de Boujean offre un vaste panorama et un réseau de balades faciles. DR

Juste au-dessus de Bienne, la Montagne de Boujean est le lieu pour un coucher de soleil inoubliable sur le Plateau ou une balade avec vue imprenable sur la mer de brouillard ourlée des Alpes enneigées. Les plus sportifs monteront au sommet en passant par les fameuses gorges de Taubenloch (par temps sec) où la randonnée de 2 h 30 débute. On atteint les gorges depuis Bienne avec le bus 1 ou 2. Le sentier longe le zoo, refuge de nombreuses espèces locales, puis c’est la montée, avec 500 m de dénivelé. Au sommet, double récompense : un panorama exceptionnel sur la ville de Bienne et les Trois-Lacs, par temps clair, sans oublier l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Et une halte gourmande au restaurant de la Montagne de Boujeau, le Boezingenberg, pour se régaler de roestis ou d’un plat au fromage. Les plus paresseux y accéderont en voiture. Tout autour du sommet, un joli choix de chemins de randonnée invite à la découverte et à la promenade digestive.

Avec le train à crémaillère à Leysin (VD)

Depuis Leysin, les yeux dans les yeux avec les Dents-du-Midi. DR

On y arrive en voiture. Ou plus dépaysant, avec le petit train à crémaillère Aigle-Leysin qui traverse allégrement le vignoble pentu et la couche de brouillard pour s’arrêter à Leysin, sur une terrasse à 1000 m d’altitude. Avec vue imprenable sur les Dents-du-Midi, le Mont-Blanc, les Diablerets, le Léman ou le Léman caché par la mer de brouillard. Le choix d’activités est large, même pour les non-skieurs : sentiers à raquettes, descente en luge ou dévaler une piste de glace sur une bouée. Notre suggestion de marche facile de 3 km pour apprécier l’air pur : la boucle de Prafandaz. Au départ du parking de la Carrière des Chamois, on se balade à travers les pâturages enneigés en longeant des lisières de forêts ; l’idéal pour se ressourcer. À compléter avec une halte au restaurant de montagne Prafandaz, car c’est bien connu l’altitude ça creuse!

Dans une réserve naturelle au Marchairuz (VD)

Au Marchairuz, une vue imprenable sur le Mont-Blanc, majestueux. Suisse Tourisme

Pour un panorama à 360°sur les Alpes, le Mont-Blanc et les plis du Jura, le Marchairuz est un lieu populaire, à deux pas de la vallée de Joux. Le col, à 1447 m, se situe en plein cœur de la réserve naturelle du « Parc jurassien vaudois ». Avec un peu de chance, on peut observer un coq de bruyère dans le silence ouaté. Depuis le col, le fameux chemin des crêtes du Jura offre deux possibilités de balades, en raquettes ou avec de bonnes chaussures, avec vue imprenable : direction le Mont-Tendre, ou direction le Crêt de la Neuve. Au retour, on profite d’une pause bienvenue à l’hôtel du Marchairuz, pour une croûte au fromage ou une viande sur ardoise.

En télécabine à Hasliberg BE

Paysage de conte de fées à Hasliberg. Suisse Tourisme

On y accède depuis Meiringen, en télécabine. Les pentes bien exposées au soleil font la joie des skieurs, mais les promeneurs ne sont pas oubliés avec 25 km de sentiers de randonnée hivernale balisés. L’occasion de se remplir les mirettes avec les sommets majestueux tout en écoutant le crissement de la neige sous les souliers. Pour une balade d’une heure, Murmeliweg, le sentier des marmottes, est une proposition convaincante. Depuis la station supérieure de la télécabine Hasliberg Twing, le sentier mène après une courte montée jusqu’à Mägisalp. On peut aussi le faire dans le sens inverse, pour n’avoir que de la descente, face à face avec les Alpes.

Dans un spa au Rigi (LU)

Sur la reine des montagnes, le Rigi, la mer de brouillard cache les T rois -L acs. Suisse Tourisme

Surnommé la reine des montagnes, le Rigi se dresse telle une île au milieu de Trois-Lacs, dont le lac des Quatre-Cantons. Proche de Lucerne, on y accède en train à crémaillère ou en téléphérique. Les sportifs y pratiquent en hiver le ski, la luge, le fond, la raquette ou la marche nordique. Les amateurs de bien-être choisiront l’option spa, avec une expérience sensorielle au Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad, face au superbe panorama.