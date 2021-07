Julien Wanders se confie – «Au début, ça a été presque un choc pour mon corps» Avant ses grands débuts olympiques à Tokyo sur 10’000 m vendredi, le coureur genevois revient sur les différents changements qui ont rythmé son année. Dont celui d’entraîneur. Simon Meier

Julien Wanders, à gauche, et son entraîneur Renato Canova au Stadio Antonio Torta, à Giaveno (Italie), le 23 juin 2021. PATRICK MARTIN

Julien, comment abordez-vous cette première olympique?

Les JO, quand on est enfant, c’est le symbole ultime du sport professionnel. C’est le top, ce qu’on peut atteindre de plus haut. À part y gagner une médaille d’or, il n’y a rien de mieux que d’aller aux Jeux. J’ai tout autant de considération pour des Championnats du monde, au niveau sportif. Mais là, toutes les disciplines sont représentées, cela va peut-être même au-delà du sport. C’est important pour le pays qu’on représente, y compris les gens qui ne suivent pas trop le reste du temps. Les Jeux, c’est quelque chose de grand, et je suis fier de participer à ça.