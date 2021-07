EURO 2020 – Quart de finale – Au Danemark, le succès appelle le triomphe Les Danois ont déjà touché les cœurs, ils peuvent écrire leur légende sur le terrain ce samedi face à la République tchèque. Leur force, c’est aussi leur culture du football. Florian Vaney Bakou

Personne n’en doute au Danemark: les Rouge et Blanc vont poursuivre leur chemin à l’Euro. Keystone

On imagine le déchirement. L’équipe nationale du Danemark a dû quitter Copenhague pour Bakou. Copenhague, ses fenêtres toutes assorties d’un drapeau du pays, ses écrans géants se dressant en vue du grand jour, sa population qui n’a jamais été aussi proche des footballeurs qui la représentent qu’en ce début d’été. Et Bakou, ses rues désertes, son paysage à mi-chemin entre Europe, Asie et Afrique, son régime assimilé à une dictature, son atmosphère à mille lieues de celle d’une ville qui s’apprête à recevoir un quart de finale de l’Euro. Pourtant, c’est bien là qu’en découdront Danois et Tchèques samedi soir. Où les adieux déchirants mèneront peut-être à des retrouvailles enchantées.