Rentrée scolaire – Au Cycle, on repousse les murs pour les nouveaux élèves La croissance des effectifs, qui se poursuit au primaire, touche maintenant aussi le secondaire I. Trois nouveaux pavillons modulaires ont accueilli les jeunes lundi. Sophie Simon

Le pavillion préfabriqué du Cycle des Voirets. FRANK MENTHA

Une marée humaine de 79’000 élèves s’est échouée sur le rivage des écoles lundi. Ils sont inlassablement plus nombreux chaque année sur les bancs de l’école primaire (+581 élèves), où il y a en moyenne 20 élèves par classe, avec de fortes variations selon les quartiers. Et cette croissance des effectifs se reporte désormais sur le cycle d’orientation (+320 élèves), par «effet domino», commentait la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta lors de sa conférence de presse de rentrée. Ainsi, près d’une centaine de jeunes ont dû être déplacés dans un autre établissement que le leur pour ajuster le tir et maintenir en moyenne entre 10 et 23 élèves par classe selon le niveau. Les effectifs du secondaire II, eux, se maintiennent pour le moment. Ils joueront aux dominos un peu plus tard, prévient l’élue socialiste.