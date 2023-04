Actualité littéraire – Au cœur des maux allemands Avec «La Petite-fille», Bernhard Schlink éclaire les dérives néonazies d’une génération qui n’a connu ni la guerre, ni les secousses de la réunification. Rocco Zacheo

L’écrivain allemand Bernhard Schlink, né à Bielefeld en 1944. ALBERTO VENZAGO/DIOGENES VERLAG

Il suffit parfois de quelques centaines de pages romanesques pour cueillir les tourments voilés d’un pays proche, qu’on croyait connaître un peu. Cette révélation, plutôt rare, surgit dans avec «La Petite-fille» de Bernhard Schlink, qui scrute son Allemagne en croisant trois destins personnels et autant de blessures historiques de la nation. Ici, les menus destins des êtres épousent donc les grands mouvements collectifs.

Mondes inconciliables

Ces trajectoires, on les parcourt aux côtés de Kaspar, 71 ans, libraire élégant, cultivé, traversant les pulsations de la réalité environnante avec une distance quelque peu rêveuse. Au lendemain du suicide de son épouse Birgit, transfuge de l’ex-RDA dont il a aidé le contournement du mur de Berlin, l’homme découvre son passé caché en s’introduisant dans les ébauches de l’autofiction qu’elle rédigeait en toute discrétion. Ce récit-là – deuxième trajectoire – évoque la vie en Allemagne de l’Est et, surtout, l’abandon dès la naissance d’une fille qu’elle désirait retrouver.

Kaspar décide de prendre le relais, d’exaucer ce vœu par procuration. Et en y parvenant, il plonge dans un autre monde: celui de la fille Svenja et de la petite-fille, Sigrun – troisième trajectoire – qui a grandi dans un milieu néonazi, négationniste et révisionniste, et qui en défend les positions. La cohabitation de ces inconciliables, la permanence des maux et des blessures du pays, c’est tout cela que l’auteur du grand succès que fut «Le Liseur» (1996), parvient à saisir avec élégance et acuité.

Rocco Zacheo

