Théâtre Le Crève-Cœur – Au cœur de l’écrin de Cologny, la gaîté brillera de tous ses feux Pour la saison à venir, Aline Gampert a élaboré une affiche de six spectacles faisant la part belle au rire et à la joie. Katia Berger

Au chemin de Ruth, le théâtre familial attend sa rentrée le 20 septembre. MATEO GIRAUD

Que la petite scène juchée sur les hauteurs de Cologny préside volontiers aux noces du théâtre et de la musique, on le savait. Aucune raison de déroger à la règle la saison prochaine: Aline Gampert a choisi de l’entamer fin septembre avec un titre maison, «Boris Vian, Mozart et nous». Cette création des Farceurs lyriques mise en scène par Benjamin Knobil enchevêtrera façon cabaret des chansons de l’auteur de «La java des bombes atomiques» avec des airs piqués à Gainsbourg, Mozart ou Puccini. De quoi faire exploser – de rire – les époques anxiogènes d’antan et d’aujourd’hui.

Hommage à une légende

Que le théâtre miniature cultive une ambiance chaleureuse et intimiste, ça se sait aussi. Or, l’un des moyens de la préserver consiste à entretenir quelques fidélités. Aussi Aline Gampert compte sur ses complices Marie Probst et Pascale Vachoux pour célébrer d’une création foisonnante les 100 ans, en mars 2023, de la disparition de la grande tragédienne Sarah Bernhardt, née en 1880. «Sarah Bernhardt, monstre sacré!» en brossera un portrait croisé fondé sur sa correspondance, ses monologues célèbres et les plumes contemporaines de Julie Gilbert et Ludovic Chazaud.

Pascale Vachoux et Marie Probst alterneront en mars dans le rôle de la grande Sarah Bernhardt. LORIS VON SIEBENTHAL

Habituées et instrumentistes tout en un, les espiègles Muscatnuss reviendront elles aussi en mai, avec une «Fin des haricots!» pas piquée des vers. Après leur irrévérencieux «Joli foutoir» en 2019, on attend des polyvalentes Nadège Allaki, Isabel Maret et Sophie Solo un tour de chants qui vous caresse les références à rebrousse-poil. Quant à la quatrième et dernière création de l’année, elle coche quant à elle pleinement la case théâtre, puisque Didier Carrier montera avec quatre comédiens du cru la comédie «L’envers du décor», de cette nouvelle coqueluche du vaudeville actuel qu’est Florian Zeller («La mère», «Le père», «Le fils»).

S’ajoutant aux désormais incontournables «Lives» trimestriels de Mélanie Croubalian, deux accueils viendront en prime se poser sur le plateau miniature: l’un, humoristique, permettra en novembre à l’improvisateur suisse Karim Slama de marquer le coup avec «Karim Slama fête ses 20 ans avec un an de retard!»; l’autre, dédié au jeune public mais pas que, permettra aux distraits qui l’auraient loupé en 2018 et 2019 de s’envoler avec «L’oiseau migrateur» de Dorian Rossel vers le pays de la frugalité faite art.

