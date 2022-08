Mon animal et moi – Au coucher du soleil, «Bobby» et «Wing» chantent la sérénade à Joëlle Le mâle et la femelle de race croix de Saint-André sont deux ânes très malins qui s’éclatent sur les hauts de Courgenay, dans le Jura. Sébastien Jubin

Joëlle et ses deux ânes : Wing (g), 25 ans, et Bobby (d), 40 ans. YVAIN GENEVAY

«Saviez-vous que mettre un bonnet d’âne sur un élève signifie qu’il deviendra plus malin? Cette punition ancestrale est directement liée à l’intelligence de l’animal.» Joëlle Noirjean, Valdo-Jurassienne de 59 ans qui travaille dans l’immobilier, en sait quelque chose, elle qui s’occupe de deux ânes de race croix de Saint-André sur les hauteurs du petit village de Courgenay (JU). «C’est fou à quel point un âne est malin. Auparavant, j’avais des chevaux. Ils ont mis trois semaines avant de reconnaître ma voiture. Les ânes, eux, comprennent très vite, même quand je déplace leurs seaux d’eau. Et à peine j’arrive qu’ils ont déjà envie de jouer et le font savoir d’une manière très sonore.»