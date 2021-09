Ville de Genève – Au Conseil municipal, un budget qui ne satisfait personne Les élus ont accepté de renvoyer en commission le projet de budget pour 2022. Tous espèrent de meilleures prévisions fiscales afin de pouvoir réintroduire les annuités du personnel. Théo Allegrezza

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, lors de la séance plénière le 20 septembre 2021. THEO ALLEGREZZA

«Un budget de crise? Certainement. Un budget d’austérité? En aucun cas.» Le conseiller administratif Alfonso Gomez a défendu lundi soir devant le Conseil municipal le budget de la Ville de Genève pour l’an prochain. Si l’ensemble des partis ont accepté de renvoyer le projet en commission afin qu’il y soit étudié, tous ont émis des critiques à son encontre. Elles se focalisent sur la suspension des annuités du personnel, prévue «à ce stade» par l’Exécutif.

«Le budget maintient les subventions, les emplois et le salaire des employés», insiste Alfonso Gomez. Le grand argentier évoque notamment une hausse de plus de 10 millions de francs dans le domaine social. Le gel des mécanismes salariaux (annuités, 13e salaire progressif et prime d’ancienneté) permet une importante économie de 8,2 millions de francs dans un budget qui affiche un déficit de 40,8 millions de francs. Déjà envisagée pour 2021, la mesure avait pu être retirée in extremis grâce à de meilleures prévisions fiscales.