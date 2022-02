Dans le cadre du FIFDH – Au Commun, la diversité se définit comme une réalité… commune! En point d’orgue à des ateliers menés depuis mai dernier, l’exposition «Danse(in) – Récits de migration» révèle le travail du chorégraphe Ioannis Mandafounis avec de jeunes migrants. Katia Berger

Venus des quatre coins du monde, de jeunes migrants exposent au Commun les créations artistiques réalisées en collaboration avec des professionnels. JEAN-BAPTISTE BUCAU

Au commencement, l’association Overseas Culture Interchange (OCI) s’allie avec la Compagnie Ioannis Mandafounis, toutes deux genevoises comme leurs noms ne l’indiquent pas forcément, dans le but d’encourager les migrants à participer à la vie culturelle locale. Grâce à un important réseau de partenaires, dont l’Hospice général, les deux entités se mettent en lien avec les résidents de quatre centres d’hébergement du canton, auxquels elles proposent des ateliers de création artistique. Organisées sur plusieurs mois, ces interactions hebdomadaires entre une dizaine d’artistes professionnels et des groupes de jeunes étrangers débouchent sur toutes sortes de performances qui ont été présentées durant l’été aux Bains des Pâquis, à La Barje, à la Savonnière ou à Puplinge.

Quel que soit le mode d’expression choisi, photo, slam, céramique, dessin, musique ou danse ont permis aux participants de partager leurs expériences, leurs idées, leurs attentes, et de les confronter à celles de la population genevoise hors des sentiers battus culturels. Outre donner de la visibilité à des populations souvent isolées, voire ignorées, le projet a mis en lumière la richesse d’échanges fondés sur le respect mutuel, la collaboration et la foi en une communauté d’expérience au sein, précisément, de différentes communautés.

Une essence hybride

Afin de couronner l’ambitieux projet, les deux collectifs initiateurs organisent aujourd’hui une grande exposition qui fait suite aux ateliers et aux performances publiques en leur conférant un semblant de durabilité. Dès jeudi et jusqu’au 13 mars, dans l’espace symbolique du Commun, «Danse(in) – Récits de migration» retrace le cheminement des uns et des autres, d’ici et d’ailleurs, au gré du processus créatif. La tenue concomitante du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) tombe bien: le prestigieux partenaire projettera quelques titres de son programme sur place, jetant une passerelle supplémentaire entre les publics des deux manifestations.

Pendant toute la durée de l’exposition, le chorégraphe d’origine grecque Ioannis Mandafounis, très actif dans le domaine de la médiation pluridisciplinaire, présentera quant à lui sa nouvelle pièce, «Consens:us», qui, à son tour, «met en valeur des récits de voyage, de transition et de recommencement». Hybride dans la forme comme dans le fond, ainsi que nous le sommes tous.

