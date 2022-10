Aux Eaux-Vives – Au Coin du Bar, Jérémy Hugli cultive l’art canaille Ce jeune chef, formé au Socrate, n’oublie jamais que la bonne cuisine bistrotière fait éclater les saveurs. Alain Giroud

Le chef Jérémy Hugli a fait ses classes au Socrate et au Chat botté, Laurent Guiraud

Le lieu fourmille de détails gourmands. Avant de plonger le nez dans les assiettes, profitons d’un décor d’un autre temps, affiches anciennes, publicités joyeuses et colorées, grappes de raisin en relief entourant le zinc, et descendons dans la cave pour choisir le flacon qui illuminera les plats concoctés par Jérémy Hugli. La cuisine bistrotière n’a aucun secret pour ce jeune chef. Il a pris le relais aux fourneaux d’Au Coin du Bar après les multiples soubresauts du Covid qui n’ont pas épargné le restaurant de charme des Eaux-Vives. Il a en effet fait son apprentissage au Socrate, haut lieu en la matière, et a complété sa formation, entre autres, au Chat Botté. Pas de doute, il est armé pour enchanter nos papilles.