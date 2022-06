LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Au cœur de la démocratie suisse De Marceau Schroeter. Plusieurs fois par année, les rues de Suisse se parent d’affiches invitant le peuple à voter Oui ou Non sur des sujets divers et variés. Mais au fond, que savons-nous vraiment de ce système?

Au cœur de la démocratie suisse DR

Pour le comprendre, l’auteur raconte le voyage d’un groupe de jeunes adultes au coeur d’une journée de votation. Immergés et guidés à travers les lieux et les acteurs qui font ce système, les participants décodent, étape par étape, les différentes caractéristiques du modèle suisse: ses instruments, ses effets, son histoire et ses enjeux. L’originalité du parcours consiste à faire dialoguer continuellement la théorie avec de nombreux exemples pratiques. Les personnages soulèvent questions, préoccupations et critiques qui permettent d’aborder le sujet en profondeur et sans tabou. Pour la première fois, la démocratie suisse n’est plus traitée de manière froide et académique mais prend littéralement vie dans un récit aussi enthousiasmant que didactique.

Transmettre les connaissances clés et donner l’envie de participer: voilà les vertus de cet ouvrage délibérément accessible à toutes et tous.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 22.–*

Prix lecteurs: Fr. 28.–*

Format: 15 x 25 cm, 176 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 2.10, frais offerts à partir de deux exemplaires commandés.