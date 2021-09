Nouvelle manifestation à Genève – Au Chapel Festival, le hard rock se joue en slip Avec Ça va chier, fameux groupe de reprises presque à poil, mais aussi Le Beau Lac de Bâle et Gaëtan, qu’on ne présente plus, un nouvel open air gratuit éclôt dans le parc de la Chapelle à Lancy. À suivre vendredi 10 et samedi 11 septembre. Fabrice Gottraux

Ça va chier, groupe genevois de reprises hard rock, joue toujours en slip. JACQUES APOTHELOZ

On réclame le pass sanitaire pour se rendre au Chapel Festival. On conseille les protections auditives pour écouter l’une des têtes d’affiche de cette première édition à Lancy: Ça va chier, groupe genevois de reprises hard beuglées haut, jouées fort, fête cette année 32 ans de scène. En slip.

Depuis 1994, en effet, cinq ans à peine après sa naissance, le fameux combo genevois – basse, guitares, batterie et chant – se présente sur scène en tenue légère. Précisément, c’est le slip kangourou taille extra-large avec bretelles que les musiciens, cinq messieurs qui font leur âge, aiment à enfiler pour se présenter en public. C’est ainsi. Et ça plaît aux gens, en particulier aux fans d’AC/DC et de Motörhead.

Blues, funk et chanson pour enfants

Pour admirer Ça va chier, on se rendra au parc de la Chapelle, vendredi 10 septembre. Entrée gratuite pour ce nouveau venu parmi les open air estivaux. Puisqu’on parle reprises, notez, amoureux et amoureuses de la musique, la présence ce même soir d’une institution genevoise, Le Beau Lac de Bâle, quarante ans de blues très sérieux revisité par une bande de rigolards invétérés. De «Bolomey» (d’après le «Honey Money» des Drifters) aux dernières compositions maison (l’album «13 nuances de blues» en 2014), rien de l’air du temps n’échappe au célèbre équipage lacustre.

Inspiré, ce Chapel Festival, qui aligne également la smala bluegrass des Long John Brothers, vendredi toujours. Et le samedi 11 septembre? Si la soirée ira vite et fort entre rock et funk, avec Full Groove ou encore Fools Shaker, la vedette reviendra au plus frais des héros romands de la chanson pour enfants, Gaëtan, sur le coup des 16 heures.

Au quartier de la Chapelle

Un nouveau festival, en plein Covid qui plus est, cela a de quoi nous intriguer. Cette fois, la programmation est assurée par une entreprise spécialisée dans l’événementiel, Tralalal’air, alias Victor Sanchez. Il vient de l’humanitaire et mène depuis des lustres les destinées du Festival Métissages à Bernex (annulé ces deux dernières années, retour attendu en 2022). Pour le Chapel Festival, son entreprise a été mandatée par l’association du quartier de la Chapelle, à Lancy.

