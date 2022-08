Hameaux genevois (4/5) – Au Carre d’Aval, le temps n’a pas de prise Ce petit hameau surplombant Meinier vit au rythme de ses familles historiques et de sa célèbre Auberge du Cheval Blanc. Caroline Zumbach

Le hameau Carre d’Aval. LAURENT GUIRAUD

Un petit village hors du monde. Voici comment les habitants du Carre d’Aval définissent leur hameau. Perché à 460 mètres d’altitude et offrant une vue dégagée sur le Jura, les Voirons et la plaine, ce lieu entouré de champs et de vignes fait partie des six hameaux de la commune de Meinier.