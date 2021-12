À Genève, c’est une adresse que connaissent bien les personnes en situation difficile. En ce samedi de Noël, midi n’a pas encore sonné qu’on fait déjà la queue sur le trottoir devant l’église Sainte-Claire, aux Acacias. Dans quelques instants, la distribution des repas festifs va commencer au CARÉ, le lieu d’accueil situé sous le sanctuaire. Les gens arrivent seuls ou en famille.

«Auparavant, on recevait dans la salle quelque 280 personnes pour Noël, rappelle Malissa Grolimund, travailleuse sociale. Mais avec le Covid, on doit se replier pour la deuxième année consécutive sur une formule à l’emporter. Oui, les gens s’en plaignent et pas juste le jour de Noël. En hiver, le besoin, c’est non seulement de manger, mais aussi de pouvoir le faire au chaud. On doit donc expliquer que nous sommes tributaires de ces restrictions.»