Plainpalais – Au Carabin, le Portugal est gourmand Le chef Lurenço Conde décline avec talent le bacalhau et travaille des fruits de mer d’une grande fraîcheur. Alain Giroud

Le poulpe est devenu un classique dans nos assiettes. Lourenco, patron du restaurant gastronomique portugais, «Le Carabin» pose avec un poulpe prêt a être cuisiner. Magali Girardin

En face de l’hôpital, l’enseigne ne pouvait être plus explicite. Toutefois, on vous l’assure, Lurenço Conde ne tient pas une pharmacie, mais bien un restaurant, de gastronomie portugaise, soyons précis. Ici, les produits de la mer jouent les vedettes, la morue (bacalhau pour les connaisseurs) bien entendu, les mollusques évidemment, comme les crustacés et les coquillages. Ces petites bêtes d’une fraîcheur irréprochable sautent joyeusement dans les poêles, puis sur nos assiettes.