Plan-les-Ouates – Au Café PLO, quelques plats de terroir vous réchauffent le cœur et le ventre Si le chef Rodolphe Morcel prépare des tartares, des burgers et des grillades sur ardoise, sa choucroute de canard et son moelleux de bœuf méritent le détour. Alain Giroud

Au café PLO, Rodolphe Morcel, chef du restaurant. Lucien FORTUNATI

Ce fut l’auberge de Plan-les-Ouates, puis un steak house. Aujourd’hui, l’enseigne indique Au Café PLO. Repris depuis deux ans par Géraldine Garrigues, en collaboration avec ses parents, Laurent et Martine, qui tiennent Le Renfort de Sézegnin. Pas étonnant donc de trouver à la carte les fameuses ardoises, à côté de tartares et de burgers. Mais attardons-nous plutôt sur des plats plus originaux concoctés par le chef Rodolphe Morcel.