Plainpalais – Au Café du Rond-Point, la cuisine canaille mijote dans des cocottes Une terrasse accueillante, une salle de bistrot à l’ancienne, une ambiance jazzy, on aime ce lieu dans lequel on a l’impression de manger dans le passé. Alain Giroud

Le Café du Rond-Point propose chaque jour des plats réconfortants. Laurent Guiraud/ Tamedia

«Y a-t-il encore de la langue de bœuf à la carte?» Léon, le chef moldave, opine et précise: «Elle est servie en cocotte Staub!»La soirée s’annonce canaille au Café du Rond-Point de Plainpalais après avoir siroté un apéro sur la terrasse en admirant un tram historique transformé en théâtre. Une nouvelle représentation de Tram’Drames, mettant en scène les récits meurtriers de Corinne Jaquet, va parcourir la ville, pendant qu’on s’installe dans l’ambiance jazzy d’une salle de bistrot à l’ancienne.

Clafoutis de légumes et langues de bœuf

Un original clafoutis de légumes.

Grignotons d’abord un fish and chips surnommé «comme on l’aime». Des beignets de cabillaud croustillants, sans un gramme de gras superflu, servis avec une sauce tartare. Présentés façon tapas, ils ne sont pas escortés de pommes de terre. Alors complétons le duo pour se régaler de fines frites maison absolument parfaites. Passons aux choses sérieuses en plongeant la fourchette dans un clafoutis de courgettes, tomates et noix. Un méli-mélo noyé dans un appareil à base de farine, œufs et lait. Un ciment moelleux, doré, bien assaisonné. Ce gâteau végétal est associé à un buisson de crudités qui croquent sous la dent.L’œuf mimosa est classique, la farce (jaunes, mayonnaise et persil) pourrait être plus légère, mais le chef maîtrise l’assaisonnement. Il pose les blancs sur un coulis de lentilles jaunes. Original!

Rognons de veau ou langue de bœuf? Les deux, bien entendu! Servis dans de petites cocottes Staub ovales. Quelle bonne idée!Les premiers, coupés en gros dés, nagent dans une sauce légèrement moutardée relevée de minuscules fragments de chorizo. Ils sont malheureusement un peu trop cuits. Normal, la cuisson se poursuit jusque sur la table dans la fonte brûlante. Ils se pêchent en compagnie de pommes de terre beurrées.La seconde, tranchée en larges lames, fondante, goûteuse, relevée de câpres et de menthe. On écrase les pommes vapeur dans la sauce, comme quand on était gamin. Joyeux!

On a apprécié: le cadre et l’ambiance jazzy , le service sympathique.

On a moins apprécié : la cuisson des rognons.

Cafédu Rond-Point2, Rond-Point de Plainpalais, Genève ; tél. 022 320 47 95 ; ouvert tous les jours ; à la carte (entrée, plat et dessert), compter 55 fr ; terrasse ; accès handicapés ; parking de Plainpalais.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.