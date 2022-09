Finales du MILLE Gruyère – Au Bout-du-Monde, Fiona von Flüe a chassé les nuages Dédiée à la relève du demi-fond helvétique, l’épreuve a été marquée par la talentueuse Zougoise de 14 ans. À domicile, les Genevois ont remporté deux succès. Pascal Bornand

Comme ici à Langenthal, Fiona von Flüe n’a laissé à personne le soin de mener le peloton. KEYSTONE/ULF SCHILLER

Non, les sombres nuages qui plombaient le ciel du Bout-du-Monde samedi ne sont pas les signes d’un mauvais présage. L’athlétisme helvétique, qui court sur du velours, a un bel avenir devant lui, comme l’ont prouvé les finales du MILLE Gruyère. La relève du demi-fond fourbit ses talents et la Zougoise Fiona von Flüe en est la plus formidable incarnation. Après celles du 1500 m et du 3000 m, la gymnasienne de Cham a ravi à Delia Sclabas une troisième meilleure performance suisse U16 de tous les temps en remportant sa course en 2’ 46’’ 33. Dire qu’elle n’a que 14 ans et demi!