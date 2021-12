Immobilier à la Jonction – Au bord du Rhône, un projet fait toujours des vagues Les opposants à la construction d’un immeuble au sentier des Saules, à l’emplacement de l’usine Stern, font recours au Tribunal fédéral. Cathy Macherel

L’usine Stern, bâtiment datant de 1927, est vouée à la démolition pour faire place à des logements d’utilité publique. L’immeuble qui la remplacerait s’alignerait en hauteur sur l’immeuble Beyeler, qui avait été surélevé par deux fois. LAURENT GUIRAUD

Ils ont décidé de mener leur combat jusqu’au bout. Des habitants du sentier des Saules, riverains de l’usine Stern vouée à la démolition pour faire place à un immeuble d’habitation, font recours auprès de la plus haute Cour de justice. Le terrain appartient à l’État, et il est, ma foi, fort bien situé: juste au début du sentier, là où en été les Genevois viennent se jeter dans le Rhône. Il est prévu que l’ancienne manufacture horlogère, aujourd’hui occupée avec un bail limité par des associations, soit remplacée par un projet cogéré par deux coopératives, la Codha et la Ciguë. Soit un immeuble de neuf étages sur rez-de-chaussée, destiné à accueillir des familles et des étudiants. En tout, une septantaine d’appartements, sur un site idéal, proche de toutes les commodités.