Ambiance amicale et bucolique tant pour les humains que pour les corvidés, lundi soir au Galpon, à l'occasion de la présentation de saison.

Si l’on vous dit «corneille», à quoi songez-vous d’abord: au Pierre dramaturge du même nom, auteur de «L’Illusion comique»? Ou au volatile charbonneux qui graille au-dessus de nos têtes? Rassurez-vous, en intitulant sa saison 2022-2023 «Avec les corneilles», le Théâtre du Galpon accepte également les deux réponses – culture et nature. Et tandis que ses artistes déroulaient le programme de saison, lundi soir, devant l’assemblée de fidèles réunie sur le parvis, on aurait juré que les corvidés présents dans le feuillage lui donnaient un bruyant assentiment.

Pourquoi ce titre – après «Point d’interrogation», «Entre Zénith et Nadir» ou «Nous sommes une anomalie sauvage»? Avant tout parce que les corneilles habitaient la lisière bien avant le Galpon, et que ce dernier ne se comporte pas en colon. Loin de là: depuis sa migration en forêt en été 2011, après avoir séjourné tour à tour sur le site d’Artamis et au Vélodrome, il entretient avec son environnement un rapport de respect mutuel. Ensuite parce que la salle perdue au milieu de la verdure a l’habitude de faire entendre sa voix, même au risque d’écorcher les oreilles.

Les codirecteurs du lieu, Gabriel Alvarez et Nathalie Tacchella, ont émergé de leur frondaison pour égrener les rendez-vous de l'année.

L’envol débutera en octobre avec la reprise du très gracieux «Derrière les arbres», pièce chorégraphique tous publics que Nathalie Tacchella, co-Phénix des hôtes de ces bois avec Gabriel Alvarez, mijote «depuis qu’il s’est passé un truc en 2020». L’autre moitié du binôme attendra quant à lui novembre pour présenter sa création «Borges entre la rue de Berne et la rue Rothschild», qui devrait révéler «l’esprit de Genève» selon une formule labyrinthique, cela va de soi.

Juste avant Noël, pour satisfaire les exigences mélomanes du lieu, Philippe Dragonetti composera pour le jeune public un grand opéra entre classique et jazz, «Le Serpent blanc», dont Valérie Letellier signera le livret à partir d’un conte de Grimm. Reviendra en revanche à Gilles Lambert l’honneur d’entamer l’année 2023 sous les auspices du grand texte cette fois: sa création se fonde en effet sur deux écrits de Heinrich von Kleist, «Sur le théâtre de marionnettes» et «L’élaboration de la pensée par le discours».

Parmi les nombreuses réjouissances restantes, on signalera encore la féministe création par Thibaud Saadi du classique de Federico Garcia Lorca «La Maison de Bernarda Alba» (février), ainsi que l’aboutissement de trois projets chorégraphiques: avec «Nous voulons la lune», Marion Baeriswyl fera «cohabiter les différentes espèces du vivant» (mars); Noémi Alberganti et Maël Godinat «étireront le silence» dans «Hiatus ou le bruissement de l’entre» (mai); et Caroline de Cornière livrera (plus tard en mai) sa «Correspondance» épistolaire sur le thème de la beauté et du vieillissement.

