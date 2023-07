Terroir à Genève – Au bord de l’Aire, c’est le temps des cerises Gregory Donzé bichonne trois hectares de pommes et de cerises. Il pilote le pavillon fruits à l’occasion de la 1re Fête de l’agriculture. Jean-François Mabut

Grégory Donzé et la cheffe du tri, que tout le monde appelle Grima, dans le verger de Lully. JEAN-FRANÇOIS MABUT

N’ayons pas peur des mots, les cerises de Gregory Donzé, du Verger des Bois à Lully, sont tout simplement magnifiques! Fermes, juteuses, brillantes, charnues, de vrais bonbons qui roulent dans la bouche et s’accrochent aux oreilles des enfants. Quatre sous la pièce, cinq ou six pour 1 franc, et 16 francs le kilo. Elles sont disponibles 24 h/24 à la ferme et dans plusieurs épiceries locales. On pourra en déguster lors d’Agri.Fête ce week-end. Ce seront les dernières cueillies dans le verger d’un demi-hectare que cultive avec passion le jeune arboriculteur jurassien.

«Les merles, même les chardonnerets pourtant granivores, adorent les perles rouges.» Grégory Donzé, arboriculteur

À Carouge, sur la place de Sardaigne, il sera, avec d’autres arboriculteurs du canton, le leader de la filière fruits. L’équipe ne présentera pas moins de 80 arbres fruitiers. Des pommiers, bien palissés dans leur caisson de terre, formeront une haie d’honneur. Gregory Donzé, qui n’a pas sa langue dans sa poche, veut montrer aux consommateurs comment on cultive vraiment les plus beaux fruits du monde. Un sacré pari. Les enfants pourront presser leur jus de pomme et les grands déguster des cidres maison.

Le jour de notre venue au Verger des Bois, un technicien de l’Union fruitière lémanique a prélevé des échantillons. La profession exerce un contrôle strict. Chaque visite est le prétexte à échanger des expériences et des savoir-faire.

Un sacré défi

Le gentil géant de 30 ans ne ménage ni sa peine ni sa science. Faites un tour sur sa chaîne YouTube, il y raconte ses aventures arboricoles. Cultiver des cerises est objectivement un sacré défi. À Genève, une

poignée ose le relever.

Au bord de l’Aire, où la rivière renaturée s’étale à nouveau paresseusement, 600 arbres prospèrent. Ils donnent entre 3 et 5 tonnes de fruits, top qualité. La culture est couverte de voiles, tendus sur des piliers de 4 mètres de haut. Tout autour, un autre voile tente de faire barrage aux mouches des cerises, notamment à la terrible Suzuki.

D’autres ravageurs menacent le travail du paysan. Dans l’enclos des cris d’éperviers effraient les chapardeurs ailés. «Les merles, même les chardonnerets pourtant granivores, adorent les perles rouges», note l’arboriculteur. Deux systèmes d’arrosage complètent l’équipement du verger, l’un pour protéger les fleurs en cas de gel printanier, l’autre pour assurer une croissance continue des fruits jusqu’à la récolte.

La cueillette, un moment clé

Le gros de la production du Verger des Bois arrivera fin août avec les premières pommes et quelques pruneaux. Quant aux asperges vertes, une spécialité lancée avec succès en 2020, la saison est terminée. La cueillette reste le gros chantier de l’année. D’elle dépend la profitabilité de l’entreprise. Les meilleurs ouvriers cueillent 15 à 20 kilos par heure. Après le tri, l’emballage, le stockage et la distribution, le rendement tombe à 8 kilos à l’heure. Pas de quoi rémunérer les cueilleurs au salaire minimum. Les consommateurs sont-ils prêts à accepter une hausse du prix de vente?

Gregory Donzé, lui, gère seul son domaine. Il aligne durant les semaines de cueillette des semaines de 50 à 60 heures. Prochain objectif: stabiliser sa situation et la concilier avec une vie de famille.

