Saint-Gervais – Au Bologne, Florian Le Bouhec magnifie les plats bistrotiers Dans son bistrot convivial, il jongle avec les légumes, dorlote poissons et viandes et propose un chariotde desserts à l’ancienne. Olivier Bot

Rencontre avec le chef, Florian Le Bouhec, au restaurant Le Bologne Rue Necker 11. LAURENT GUIRAUD

Non! N’espérez pas vous bourrer de hamburgers au Bologne. Florian Le Bouhec ne vous proposera pas non plus la sempiternelle salade César. Alors si vous êtes accros à la bouffe qui fait office de quotidien chez les restaurateurs sans imagination, passez votre chemin rue Necker. Pour les autres, installez-vous dans ce bistrot convivial pour déguster des plats canailles ou traditionnels qui réjouissent les papilles. Commençons par fêter le printemps avec ce méli-mélo de petits pois, fèves, lames de betterave. Des cuissons al dente, comme il se doit, et des saveurs relevées de pétales d’oignon rouge au vinaigre et de deux ou trois framboises, touches de douceur un brin acidulées. Sans oublier des croûtons tout ronds pour le croquant. C’est si bon qu’on en deviendrait presque végétarien. Le chef pose sur la table un petit bol rempli de risotto. «De céleri!» précise-t-il. Oui, mais en prime truffé et surmonté d’une belle tranche de foie gras poêlé, rose à cœur. Les grains de légume résistent juste ce qu’il faut sous la dent, dégageant des arômes incomparables. Une merveille…