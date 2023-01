Les Pâquis – Au «2 La Rue», Nicolas Delarue cultive le souvenir des plats canailles de Dédé Le chef propose les mêmes spécialités avec plus ou moins de bonheur. Alain Giroud

Genève, 22 juin 2021. Pâquis. Nicolas Delarue, restaurant "2 La Rue" . Photo: LAURENT GUIRAUD Laurent Guiraud/ Tamedia

Lorsque Nicolas et Anouck Delarue ont repris le bistrot de Dédé (André Fettet) aux Pâquis en 2015, ils l’ont renommé DD. À l’époque, on s’était régalé d’un splendide œuf en meurette. Aujourd’hui, le chef est fidèle au rendez-vous, mais l’établissement a changé de nom: 2 La Rue. La carte semble quasi identique, dominée par les plats canailles. Ce n’est pas vraiment le cas du cocktail de crevettes roses, sauce calypso. Les petits crustacés nagent en fait dans un jus très liquide, qui n’a aucun rapport avec l’assaisonnement promis. Qui devrait être composé de mayonnaise, ketchup, d’un soupçon de piment et de cognac. On peut ajouter du paprika doux, essayez, cela donne un excellent résultat.