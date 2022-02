Nouvelle production lyrique – «Atys», une tragédie menée au pas de danse Le Grand Théâtre présente une production marquée par les chorégraphies épurées d’Angelin Preljocaj et par la luxuriance orchestrale de la Cappella Mediterranea. Rocco Zacheo

Scènes finales du cinquième acte d’«Atys», avec la mort de Sangaride, incarnée par la soprano Ana Quintans. GREGORY BATARDON

Par temps belliqueux comme ceux qui nous tenaillent désormais, entrer dans une salle de spectacle pour y trouver de la distraction pourrait relever, au mieux, de l’insensibilité ou, au pire, du geste indécent. C’est ainsi que, pour se départir probablement de toute forme d’équivoque, le directeur du Grand Théâtre, Aviel Cahn, est monté sur scène, micro à la main, dimanche soir, à quelques minutes de la première d’«Atys», pour se prononcer sur le conflit opposant Russie et Ukraine. Le silence étant complice de ceux qui commettent des actes malveillants, le chef de la maison lyrique s’est senti en devoir de condamner l’agression russe et de dénoncer les agissements du «régime criminel installé au Kremlin.» S’en est suivi, dans la foulée, un arrangement de l’hymne ukrainien, livré depuis la fosse et suivi debout, avec émotion, par la quasi-totalité des spectateurs.

Dans les coulisses du spectacle Abo Nouvelle production scénique Une histoire d’amour qui finit mal au Grand Théâtre Un diamant dans la fosse Au lever de rideau, une absurde tragédie a laissé la place à une autre, créée celle-ci en 1676 par Jean-Baptiste Lully. Une œuvre où le happy end déserte le livret et fait cheminer passions amoureuses et protagonistes vers le tombeau. «Atys», c’est cela, une pièce en cinq actes où le schéma dramaturgique somme toute assez classique repose sur un carré de femmes et d’hommes, sur leurs aspirations contrariées et, au final, sur une révolte face au destin qui aboutit au trépas. Atys aime en secret Sangaride, qui est promise au roi Célénus, roi de Phrygie. La puissante déesse Cybèle est elle aussi amoureuse de son prêtre… Atys. Les rivalités, les pulsions et les révélations successives pousseront l’intrigue vers le dénouement violent. Le carré intenable est alors cassé. Le rideau peut se baisser.

Atys et Sangaride dos à dos face à leurs rivaux, Célénus et Cybèle. GREGORY BATARDON

Accueilli en son temps par un succès foudroyant et durable, ce bijou de la tragédie à la française est passé par un long oubli. Ce n’est qu’en 1987 que la pièce a retrouvé ses éclats, dans une version mémorable signée par William Christie et ses Arts florissants. La nouvelle production présentée par le Grand Théâtre marque elle aussi les esprits. Son premier atout, un diamant pur aux éclats constants, vient de la fosse, où la Cappella Mediterranea et son chef, Leonardo García Alarcón, ont déployé leur art avec une virtuosité et un engagement rares. Menée par la gestique généreuse et le regard conquérant du chef argentin, la formation a été confondante de sensualité et de justesse, avec ses archets aux phrasés ciselés, son continuo homogène et infaillible et ses vents parfaitement à l’équilibre. Il y a eu là, dans ces trois heures et plus de musique maîtrisée, tous les goûts d’une partition aux traits luxuriants, aux détails harmoniques qui ne cessent de surprendre.

Émulsion des genres

À peine plus haut, sur la scène, un tout autre monde s’est offert aux spectateurs. Il a les lignes sobres, voire arides, imaginées par la plasticienne et sculptrice Prune Nourry. Pour sa première incursion dans le monde de l’opéra, la Française a plongé l’intrigue dans un espace investi avec parcimonie, du moins pour les deux tiers de la production. D’imposants murs, alignés les uns derrière les autres, servant de fond à un plateau livré dans toute sa nudité à la distribution. Ici, la signature du chorégraphe Angelin Preljocaj s’est affirmée dans toute son élégance, avec un geste qui déborde largement les membres du ballet du Grand Théâtre. De sorte qu’on a assisté, dans sa mise en scène, à une interpénétration des genres, à une émulsion saisissante entre chanteurs et danseurs, les premiers esquissant ou répétant ici et là les mouvements des seconds. Cette cohabitation cohérente et à l’esthétique remarquablement soignée – les costumes de Jeanne Vicérial y contribuent grandement – constitue l’autre grand atout de la production.

Le plateau vocal, enfin, se déploie dans une belle homogénéité, où brille tout particulièrement Matthew Newlin dans un rôle-titre solide et engagé. À sa voix généreuse et parfois un peu forcée dans le forte, fait écho celle, riche dans les inflexions et les ornementations, d’Ana Quintans, brillante Sangaride. Giuseppina Bridelli est une Cybèle tout aussi convaincante, dans un timbre moins lumineux. À leurs côtés, le Chœur du Grand Théâtre impressionne par sa puissance et sa précision. Il contribue, avec les rôles secondaires, au triomphe qu’a connu la production à l’heure des saluts.

