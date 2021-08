Décès – Atypique et libre penseur, Benoît Genecand n’est plus L’ancien conseiller national PLR s’est éteint mercredi des suites d’un cancer. Christian Bernet

Benoît Genecand dans un décor qu’il fréquentait très souvent: les bords du Rhône à Genève. MAGALI GIRARDIN

Une image parmi d’autres, parue dans nos colonnes en 2018. Celle de Benoît Genecand en tenue de marche, dans la forêt au bord du Rhône, avec cette citation en titre de l’interview: «On nous a drogués à voyager en avion.» Il y dénonçait notre frénésie de déplacements, la vacuité des week-ends dans les capitales et les limites du capitalisme et de la croissance. Pour autant, cet homme de droite, qui ne prenait presque jamais l’avion, passait pour l’ennemi des écolos quand il siégeait au Conseil national sur les bancs du PLR. Personnage complexe, libre et inclassable, Benoît Genecand s’est éteint mercredi à l’âge de 57 ans des suites d’un cancer.