Assurances suisses – Atupri et Visana fusionnent leurs activités Au 1er janvier 2024, une nouvelle entité nommée Atusana regroupera les deux caisses-maladie. Aucun impact n’est prévu.

Si les deux entreprises vont fusionner, elles vont rester indépendantes d’un point de vue opérationnel sous leurs marques respectives. KEYSTONE/Gaetan Bally

Les deux caisses-maladie Atupri et Visana vont fusionner leurs activités au 1er janvier 2024 pour former la nouvelle entité Atusana, comprenant plus d’un million de clients, a annoncé Visana mercredi.

Même si les deux entreprises vont fusionner, elles vont rester indépendantes d’un point de vue opérationnel sous leurs marques respectives, selon un communiqué.

Le mariage des deux caisses-maladie bernoises n’aura pas d’impact sur les emplois, ni sur les succursales, ont-elles assuré.

Atupri et Visana vont se regrouper au sein de la fondation commune Atusana, qui sera présidée par Lorenz Hess. La nouvelle entité sera dirigée par Angelo Eggli, le directeur général de Visana, et son adjoint Christof Zürcher, le patron d’Atupri. Stephan Wilms est nommé directeur financier du nouvel ensemble.

