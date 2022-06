Économie genevoise – Atterrissage en douceur de l’économie genevoise Malgré les nuages de l’inflation et de la hausse des taux, la Banque cantonale se veut rassurante pour 2023. Marc Bretton

Le siège de la Banque cantonale. LUCIEN FORTUNATI

Depuis quelques semaines, les chiffres et les annonces se succèdent en Suisse et à l’étranger. Aux alertes sur l’inflation répondent les hausses de taux de nombreuses banques centrales. Le tonnerre gronde, mais les statistiques genevoises ou suisses, elles, restent obstinément bonnes. Par exemple, le taux de chômage est revenu à son niveau de 2019, le nombre d’actifs et d’heures travaillées augmente. Alors à quoi faut-il s’attendre?