Inondations en Suisse romande – Attention, une sortie en bateau peut vous valoir une prune La décrue a commencé, mais la navigation reste interdite sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Des amendes de 50 à 100 francs guettent les imprudents. Florent Quiquerez

Malgré le beau temps, les bateaux restent à quai dans la région des Trois-Lacs. Ici la Thièle. keystone-sda.ch

Avec un soleil écalant et des températures qui tutoient les 30 degrés, rarement les lacs ont été aussi attirants depuis le début de cet été pourri. Et pourtant, il faudra encore ronger son frein. Si l’interdiction de baignade a été levée dans la plupart des localités de la région des Trois-Lacs, elle est toujours déconseillée. Quant à la navigation, elle reste interdite, et ce jusqu’à lundi au moins sur les lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat ainsi que sur la Thièle et le canal de la Broye.

«Dans l’ensemble, la population comprend la situation et respecte les mesures prises.» Le service de communication du Canton de Neuchâtel