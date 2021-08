Campagne pour la rentrée scolaire – «Attention: un enfant ça surprend», rappelle la police vaudoise Afin de sensibiliser les usagers de la route aux bons comportements à adopter aux abords des écoles, la police participe activement à une campagne nationale de prévention à l’occasion de la rentrée des classes.

Les enfants peuvent avoir un comportement imprévisible lors de leurs déplacements sur le trottoir ou la chaussée, souligne la police. votrepolice.ch

À l’occasion de la rentrée scolaire qui a lieu ce lundi 23 août dans le canton de Vaud, la campagne nationale de prévention routière «Attention: un enfant ça surprend» sera diffusée par la police vaudoise jusqu’au 3 septembre. Les usagers de la route sont appelés à redoubler de prudence pendant cette période.

En Suisse, des milliers d’élèves se rendent à l’école à pied, à vélo ou à trottinette et ne sont pas toujours conscients des dangers de la route. Plus de 900 d’entre eux sont victimes chaque année d’un accident lors des trajets scolaires et plusieurs perdent la vie, indique la police cantonale dans un communiqué.

La campagne nationale de prévention «Attention: un enfant ça surprend» du Bureau de prévention des accidents sera diffusée du 23 août au 3 septembre afin de sensibiliser les usagers de la route aux bons comportements. L’importance d’être vigilants à proximité des établissements scolaires sera particulièrement soulignée en raison des déplacements parfois imprévisibles des enfants.

La police marquera une présence visible et effectuera des contrôles préventifs à proximité des écoles aux heures d’entrée et de sortie des élèves. Les contrôles de vitesse aux abords des établissements scolaires seront également renforcés dans tout le canton.

