Une poignée de micro-plastiques ramassés sur une plage des Canaries. AFP

Chêne-Bougeries, 10 juin

Alors qu’à Paris une soixantaine de pays se sont réunis pour trouver un accord à la diminution de l’usage du plastique, jamais la création et le développement de méga complexes pétrochimiques (Ouzbékistan, Arabie saoudite, Inde) n’a été aussi exponentiel dans le monde. Autrement dit, de multiplicateurs de production d’éthylène, d’acétylène, de benzène (dont les émanations sont connues pour être cancérigènes) ou encore de propylène, éléments qui entrent tous dans la confection des plastiques.

C’est surtout leur fragmentation en nano plastiques qui se révèle inquiétante. Infiniment petits, invisibles à l’œil nu, ils se retrouvent partout sur terre comme dans les airs, dans les profondeurs des mers et des océans comme dans les eaux limpides des plus hauts lacs de montagne, dans les ruisseaux, dans les gouttes de pluie, dans les racines des végétaux. Et donc, par répercussion, à travers les aliments, les viandes, les poissons, les eaux courantes et minérales, dans nos organismes.

L’alerte a été sonnée au niveau mondial l’an passé, lorsque des scientifiques de l’Université d’Amsterdam ont identifié la présence de nano plastiques dans le sang de 22 volontaires anonymes. Ils ont même réussi à la quantifier: 1,6 microgramme par millilitre de sang. Autrement dit, le plastique et ses bases fragmentées sont partout, y compris dans nos corps.

«Le plastique et ses bases fragmentées sont partout, y compris dans nos corps.»

Fort de ce constat, j’ai voulu le vérifier en me rendant dans un laboratoire d’analyses genevois. Là, ma demande a paru si saugrenue que j’ai eu l’impression de débarquer de la planète Mars. Aucun protocole de ce type n’existait et aucune recherche de ce genre n’avait été formulée par le corps médical. Il m’a même été conseillé de me rendre aux HUG pour obtenir cette recherche.

C’est curieux qu’elle ne se soit pas généralisée comme l’a été si rapidement l’analyse du Covid-19. Pourtant jamais les cancers de tout type n’ont été si nombreux et les causes dues à la chimie plastique en sont, pour certains, fort probables.

Chaque chose en son temps disent les milieux avisés. Mais même si une échéance à 2025 est évoquée, il est urgent de prendre les devants en multipliant les requêtes et en essayant de savoir ce qu’il est possible de faire pour diminuer sans délai la teneur de ces substances chimiquement pas nettes dans nos artères et nos veines.

Léon Meynet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.