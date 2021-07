Escroqueries dans le canton de Vaud – Attention aux vols de courrier dans les boîtes aux lettres Une recrudescence des escroqueries par faux ordres de virements bancaires a été constatée par la police cantonale vaudoise. Une enquête est en cours suite à plusieurs plaintes pénales de victimes.

Les escrocs volent dans les boîtes aux lettres et postales des enveloppes adressées aux établissements bancaires contenant des ordres de paiement. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Alessandro della Valle

La police vaudoise a constaté récemment une recrudescence des escroqueries de type «zairean connection». Suite à plusieurs plaintes pénales de victimes, elle mène l’enquête sur de faux ordres de virements bancaires effectués suite à des vols de courrier dans les boîtes aux lettres ou postales.

Depuis la mi-juin 2021, une quinzaine de cas ont été constatés dans le canton. À savoir, cinq escroqueries ayant occasionné un préjudice total de plus de 200’000 francs et une dizaine de tentatives ayant porté sur plus d’un million de francs, décrit la police mercredi dans un communiqué.

Gangs bien organisés

Les escrocs font partie de gangs internationaux bien organisés et rodés à ce mode opératoire. Ils volent dans les boîtes aux lettres et postales des enveloppes adressées aux établissements bancaires contenant des ordres de paiement. Par divers procédés, ils modifient ou changent les coordonnées du bénéficiaire, par exemple en remplaçant l’ordre de paiement original par un autre en leur faveur.

Les fonds sont ainsi détournés et sont virés sur le compte bancaire ou postal géré par un complice ou par une autre personne sous l’influence ou le contrôle de ces escrocs. Le montant de la fraude peut être considérable. Les victimes ne constatent le délit qu’à réception d’un rappel de paiement ou après consultation de leurs relevés de compte. À ce stade, l’argent n’est en principe plus récupérable, ayant déjà été débité.

La police cantonale recommande vivement à la population de ne pas recourir pour les courriers importants aux boîtes aux lettres et aux boîtes postales installées dans la rue. Il faut impérativement déposer les enveloppes destinées au trafic des paiements à l’intérieur des bâtiments de la poste ou des établissements bancaires, idéalement directement au guichet.

ATS

