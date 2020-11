Nutrition – Attention aux interactions entre les aliments Parce que les aliments ne se résument pas à la somme de leurs nutriments ou de leurs calories, on fait attention à leur forme et aux mélanges des genres avant de les mettre dans son assiette. Fabienne Rosset

Les recherches montrent que si la forme de l’aliment est importante, les associations d’aliments le sont également. Certaines interactions entre eux influencent le degré auquel un nutriment est absorbé et utilisé par le corps. Unsplash Gareth Hubbard

De saison, variée dans les saveurs, les textures et les cuissons: en matière d’alimentation, les recommandations des spécialistes restent pérennes. Ce qui change et fait de plus en plus l’objet de recherches en nutrition, c’est l’importance que la forme de l’aliment et ses associations avec d’autres produits peuvent avoir sur la santé. Quand on parle forme, on parle matrice de l’aliment, c’est-à-dire sa structure moléculaire et sa texture, qui ont une influence sur la manière dont notre corps absorbe certains nutriments ou micronutriments.

«Les recherches montrent que leur absorption et leur utilisation par l’organisme dépendent de beaucoup de facteurs, mais notamment celui de la «matrice de l’aliment», à savoir la forme sous laquelle le nutriment est consommé. Si on prend l’exemple des phytomicronutriments présents dans les légumes et les fruits, le fait que ceux-ci soient crus et non épluchés, cuits ou en jus peut changer leur absorption», explique Laurence Margot, diététicienne à Pully (VD).