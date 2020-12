Lutte contre le Covid – Attention aux horaires d’ouverture des magasins à Genève En raison du Covid, l’ouverture des commerces est inhabituelle ces prochains jours. Fermeture totale vendredi. Christian Bernet

En raison du Covid, les horaires des magasins seront en grande partie chamboulés ces prochains jours. FRANK MENTHA

Pour ces prochains jours, il vaut mieux anticiper, remplir son frigo et, pour les fumeurs, constituer des réserves. Car, en raison du Covid, les horaires des magasins seront en grande partie chamboulés. On évitera toutefois le bouclage total que l’on a connu durant trois jours le week-end précédent. Mais attention: les commerces sont presque tous fermés vendredi, y compris les supermarchés de la gare et de l’aéroport. Petit tour d’horizon.

Ce mercredi 30 décembre: journée normale, la plupart des commerces ferment à 19 heures.

Jeudi 31 décembre: les magasins ferment à 17 heures. En revanche, on peut éviter la cohue en se levant tôt ce matin. Certaines grandes surfaces (Migros et Coop) ouvrent à 7 heures, Manor à 8 heures.

Vendredi 1er janvier: tous les commerces sont fermés, y compris les grandes surfaces à la gare et à l’aéroport ainsi que les dépanneurs. Seules les boulangeries et les pharmacies sont ouvertes. Il s’agit là des restrictions édictées par la Confédération la semaine passée.

Samedi 2 janvier: les commerces sont ouverts jusqu’à 19 heures (norme fédérale). Là aussi, les grandes surfaces (Migros et Coop) sont matinales et ouvrent à 7 heures, Manor à 8 heures.

Dimanche 3 janvier: reprise des horaires habituels, mais les supermarchés de la gare et de l’aéroport sont fermés.