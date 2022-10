AFP

Genève, 20 octobre

La «Tribune de Genève» de ce jour nous apprend que l’occupation de la plaine de Plainpalais par les amateurs de football le temps du mondial a été annulée. Si l’on peut comprendre la déception de ces «fans» privés de leur grand-messe quadriennale, il semble qu’un minimum de décence aurait pu être de mise chez les responsables, Ville de Genève incluse!

En effet, l’organisateur et ses soutiens se disent victimes de la «dictature» d’une «minorité forte» qui aurait «dicté sa loi» excluante.

Passons sur le mauvais procès fait aux opposants à la manifestation en les qualifiant de «minorité» sans qu’aucune étude statistique sérieuse ne vienne l’étayer. Mais une dictature? Faut-il leur rappeler ce qu’est une dictature dans la réalité? Puisque d’évidence ces gens l’ignorent, ils n’ont qu’à aller faire un tour au Qatar, parrain de l’événement mondial qu’ils promeuvent, mais avant tout dictature absolue gouvernée depuis des décennies sous la férule mortifère de la famille Al Thani avec la charia pour toute loi et la négation absolue des droits humains pour toute morale! Faut-il leur rappeler que, pour la construction des stades où se dérouleront les matches, cette dictature-là devrait avoir la mort de plus de 6500 ouvriers migrants sur la conscience… si elle en avait une!

À Genève, les réactions courroucées à cette annulation montrent que l’absence d’empathie humaine, environnementale et sociale, qualifiée de distillation de peur et de violence, ne sont hélas pas l’exclusivité des seuls Qataris puisque, même à la Mairie, on ne voit là qu’un problème de «rentabilisation de la manifestation».

Bernard Zumthor

