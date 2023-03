Terrorisme – Attentat suicide revendiqué par l’EI à Kaboul, au moins six civils tués Le groupe État islamique a revendiqué l’attentat suicide survenu lundi à Kaboul. Au moins six personnes ont été tuées.

Au moins six civils ont été tués lundi à Kaboul lors d’un attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique (EI) près du ministère des Affaires étrangères, le premier depuis le début du ramadan en Afghanistan.

L’assaillant a été pris pour cible par les forces afghanes, mais les explosifs qu’il transportait «ont explosé, tuant six civils et en blessant d’autres», a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Abdul Nafy Takor, sur Twitter. Un correspondant de l’AFP a indiqué que l’explosion s’était produite devant un centre d’affaires, non loin du ministère. L’organisation non gouvernementale italienne Emergency, qui gère un hôpital dans la capitale, a indiqué de son côté sur Twitter avoir reçu dans son établissement deux morts et 12 blessés, dont un enfant.

Le deuxième attentat en trois mois dans la même zone

Le groupe djihadiste EI a ensuite revendiqué l’attentat dans un communiqué publié par son organe de propagande Amaq. Il s’agit du premier attentat en Afghanistan depuis le début jeudi dernier du ramadan, le mois sacré musulman. L’année dernière plusieurs attentats avaient été perpétrés durant cette période dans le pays. C’est la deuxième fois en moins de trois mois qu’un attentat est perpétré à proximité du ministère des Affaires étrangères.

Le 11 janvier, un attentat suicide devant l’entrée de ce ministère, revendiqué par le groupe État islamique-Khorasan (EI-K), la branche locale de l’EI, a fait 10 morts et 53 blessés, selon la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (Manua). Un employé de l’AFP sur place avait vu un homme avec une Kalachnikov sur l’épaule et portant un sac se faire exploser. L’EI-K a multiplié les attaques contre des étrangers, des minorités religieuses et des institutions gouvernementales.

Le retour au pouvoir des talibans a mis fin à deux décennies de guerre contre les forces de l’Otan et les États-Unis, entraînant une réduction significative de la violence. Mais depuis l’année dernière, l’EI est devenu le plus grand défi sécuritaire pour le gouvernement.

Un raid déjà mené par l’EI le 12 décembre

L’EI et les talibans partagent une idéologie islamiste sunnite austère, mais le premier lutte pour l’établissement d’un «califat» mondial, tandis que les seconds souhaitent diriger un Afghanistan indépendant. Le 12 décembre, cinq citoyens chinois avaient été blessés dans l’attaque par des hommes armés d’un hôtel de la capitale afghane abritant des hommes d’affaires chinois. Ce raid avait été revendiqué par l’EI, tout comme l’attaque de l’ambassade du Pakistan à Kaboul, également en décembre. Islamabad avait dénoncé une «tentative d’assassinat» contre son ambassadeur.

En septembre, un influent imam pro-taliban exerçant dans l’une des plus grande mosquée d’Hérat, dans l’ouest du pays, Mujib ur Rahman Ansari, avait été tué dans une énorme explosion, dans laquelle avaient également péri 17 autres personnes. Ce même mois, deux employés de l’ambassade russe à Kaboul et quatre Afghans avaient été tués aux abords du bâtiment officiel dans attentat suicide revendiqué par l’EI.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.