«Atteindre la neutralité carbone d’ici à 2025 est possible en Suisse»

Jean-Pierre Danthine, ancien vice-président de la Banque nationale suisse, estime que la taxe sur le CO

Jean-Pierre Danthine, ancien vice-président de la Banque nationale suisse, estime que la taxe sur le CO 2 qui entrera en vigueur en 2022 n’est pas assez élevée pour faire changer les habitudes de transport dans le pays.

Un PIB qui grimpe ne rime pas forcément avec davantage de CO 2 émis dans l’atmosphère. C’est le constat d’une étude sur la Suisse réalisée par le centre de recherche en durabilité E4S. Rencontre avec Jean-Pierre Danthine, directeur de cette unité créée conjointement par l’EPFL, l’IMD et l’Université de Lausanne (HEC).

Votre étude démontre que la création de richesse en Suisse augmente depuis la fin du siècle dernier, alors que les émissions de CO 2 diminuent. C’est une bonne nouvelle, non?