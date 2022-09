Tribunal pénal fédéral – Attaque à Lugano: le MPC requiert 14 ans de prison Le Ministère public de la Confédération demande que la prévenue, qui a commis une double agression en 2020, suive aussi une mesure thérapeutique.

L’assaillante est jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de l’article de la loi fédérale interdisant les groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique. KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

Au quatrième jour du procès de l’attaque au couteau de Lugano, le Ministère public de la Confédération (MPC) a requis jeudi une peine de 14 ans de prison. La prévenue de 29 ans doit être déclarée coupable de plusieurs tentatives de meurtre et d’infraction à la loi interdisant l’État islamique et Al-Qaïda.

Le MPC requiert aussi une mesure thérapeutique institutionnelle. La jeune femme n’a pas exprimé de remords ni de regrets après qu’on lui a montré les images des coupures sur ses victimes, a déclaré la procureure devant le Tribunal pénal fédéral. De plus, elle a déclaré qu’elle était prête à recommencer, «en mieux», mais plus en Suisse, dans un autre pays.

Le 24 novembre 2020, l’accusée – 28 ans au moment des faits et convertie à l’islam – a tenté d’égorger deux femmes dans un grand magasin de Lugano, région italophone suisse, après avoir acheté un couteau sur place.

L’une des victimes, grièvement blessée au cou, s’est constituée partie civile et réclame 440’000 francs. La seconde, blessée à une main, a réussi à maîtriser l’assaillante avec d’autres personnes.

«L’inculpée a commis un attentat terroriste avec une arme blanche.» La procureure

«L’inculpée a porté le terrorisme à nos portes. (…) C’est un cas symbolique pour notre pays», a déclaré la procureure. En l’espèce, a-t-elle poursuivi, «l’inculpée a commis un attentat terroriste avec une arme blanche», avant d’asséner: elle «voulait tuer, sans scrupule et sans pitié, non pas une mais plusieurs victimes au nom d’une idéologie violente».

Selon les experts cités à la barre cette semaine par la cour, l’accusée souffre d’un léger retard mental et d’une sorte de schizophrénie et présente un risque de récidive. La défense devrait s’appuyer sur son état mental pour réfuter le motif «terroriste».

«Allahou Akbar»

Lors de l’attaque, la jeune femme avait crié à plusieurs reprises «Allahou Akbar» et «Je vengerai le prophète Mahomet», et déclaré «Je suis ici pour l’EI», en référence au groupe djihadiste État islamique, selon l’acte d’accusation.

Elle est jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de l’article de la loi fédérale interdisant les groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique. Elle est également poursuivie pour avoir exercé la prostitution sans le déclarer entre 2017 et 2020.

L’attaque s’était déroulée le 24 novembre 2020 dans un centre commercial à Lugano. KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Elle «voulait répandre la peur et l’effroi, mais aussi diffuser le message de l’État islamique», a affirmé la procureure. Le verdict pourrait tomber le 19 septembre et les parties pourront faire appel.

«Mieux… avec des complices»

Pendant son interrogatoire par la cour cette semaine, l’accusée, née de père suisse et de mère serbe, n’a fait état d’aucun remords, et a même assuré que si c’était à refaire, elle le referait mais «mieux… avec des complices».

C’est sur les réseaux sociaux qu’elle a découvert il y a plusieurs années le djihadisme et le groupe État islamique, y publiant elle-même des messages et des photos sur le sujet. Elle a assuré avoir déjà fait part sur ces réseaux de sa volonté d’organiser une attaque.

Elle a expliqué avoir voulu agir le 24 décembre, avant d’opter pour le 24 novembre, craignant qu’il n’y ait trop de sécurité à la veille de Noël. Elle tenait depuis longtemps, a-t-elle insisté, à «faire quelque chose pour l’État islamique» et à prouver qu’elle pouvait commettre un «acte terroriste».

Arrêtée à la frontière turco-syrienne

C’est d’ailleurs sur ces réseaux qu’elle est «tombée amoureuse» en 2017 d’un combattant djihadiste en Syrie, qu’elle a tenté de rejoindre avant d’être arrêtée à la frontière turco-syrienne et renvoyée en Suisse, puis placée dans une institution psychiatrique.

Suivie toute jeune par des psychologues, la jeune femme a souffert de crises d’épilepsie pendant l’enfance et d’anorexie pendant l’adolescence. Elle est incarcérée en exécution anticipée de peine, et bénéficie d’un traitement médical.

Elle a expliqué être tombée enceinte à 17 ans de son futur mari, d’origine afghane, qu’elle a épousé à 19 ans et dont elle a fini par divorcer en 2021.

ATS/AFP

