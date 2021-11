Lettre du jour – Atouts des commerçants suisses Opinion Courrier des lecteurs

Vandœuvres, 22 novembre

Je me rappelle que dans les années 70, quand on allait au restaurant de l’autre côté de la frontière, on payait en francs suisses et les restaurateurs français nous rendaient la monnaie en francs français. Oui, cela semble inimaginable aujourd’hui, mais en 1970 le franc suisse était à parité avec le franc français. La livre sterling valait 15 francs et le dollar 7.

Si le franc français existait encore aujourd’hui, il vaudrait à peine 10 ct suisse. Quant à la livre et au dollar, ils valent actuellement respectivement 1,24 et 0,92 francs suisses, soit environ dix fois moins qu’en 1970!

C’est la réalité compliquée que vit le commerçant suisse: le prix de ses produits dépend bien plus de la situation économique internationale et des décisions de la BNS que de ses marges… car le franc suisse est une monnaie refuge.

Au fil des années, les commerçants suisses ont dû apprendre à vivre avec la contrainte de la revalorisation permanente du franc suisse sur toutes les autres monnaies. Revalorisation sur laquelle ils n’ont aucun impact.

La situation est particulièrement difficile dans les zones frontalières car les clients suisses, premiers bénéficiaires de la valeur artificiellement élevée du franc suisse, dépensent près de 10 milliards chaque année de l’autre côté de la frontière. Dix milliards qui manquent dans l’économie des cantons frontaliers, en particulier les commerces.

Dans l’impossibilité de proposer des prix semblables aux pays voisins à cause de la différence de change, la seule issue pour les commerces suisses est de faire mieux que leurs concurrents frontaliers.

Les commerces genevois ont de nombreux atouts dont la proximité… et peut-être le 28 novembre, une disponibilité plus en phase avec la société, par le biais des horaires simplifiés et trois dimanches par année.

Car il faut être clair, les Genevois ne voteront pas le 28 novembre pour ou contre les heures d’ouvertures des commerces, mais pour ou contre une partie de ce qui constitue l’identité et l’attractivité de Genève: son commerce local, qu’il soit grand ou petit.

Je voterai donc OUI à la modification de la LHOM.

Jean-Philipe de Toledo, pharmacien

