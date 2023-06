Athlétisme – AtletiCAGenève promet de sauter loin Samedi, au Bout-du-Monde, le meeting pourra compter sur un plateau de qualité. Et si Tara Davis-Woodhall dépassait la barrière des 7 mètres en longueur comme elle sait si bien le faire? Pascal Bornand

Finaliste olympique à Tokyo, Tara Davis-Woodhall sera l’attraction d’AtletiCAGenève, ce samedi à Champel. D’autant plus si elle franchit les 7 mètres en longueur. AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Il y a un an, Cravont Charleston avait justifié la réputation de la piste du Bout-du-Monde. «Oui, elle va vite, très vite», s’était exclamé le sprinter de Caroline du Nord après avoir claqué deux chronos retentissants sur 100 m (9’’98) et 200 m (20’’19). Depuis, ses performances figurent sur la liste des records d’AtletiCAGenève, un meeting international qui ne paie pas de mine, mais qui épate à chacune de ses éditions. Ce samedi, de 12 h à 18 h, il ne fait pas de doute qu’une nouvelle prouesse éclatera sous le ciel de Champel. Le temps est à l’orage et l’affiche aux heureux présages.