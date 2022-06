Athlétisme au Bout-du-Monde – AtletiCAGenève a toujours de la Suisse dans les idées Ce samedi, dès 11 h 30 avec les relais, la plupart des meilleurs athlètes du pays seront au rendez-vous du meeting, dont Ajla Del Ponte et Loïc Gasch. Pascal Bornand

Loïc Gasch, recordman suisse du saut en hauteur avec 2,33 m, s’approchera-t-il du record du meeting (2,31 m)? KEYSTONE

Pour la plupart des athlètes suisses, il est devenu un rendez-vous incontournable. Alors que la saison s’ébranle, le meeting AtletiCAGenève annonce l’été et promet monts et merveilles sur la piste de Champel, là où de nombreux champions ont posé leurs griffes. Ce sera encore le cas ce samedi (de 16 h à 18 h pour les séries A) à l’occasion d’une 34e édition très courue, la crise économique et les séquelles de la pandémie ayant effeuillé le calendrier international.