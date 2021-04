NBA – Atlanta gagne sur le fil, Clint Capela régale Grâce aux 28 points et 17 rebonds du pivot genevois, les Hawks ont dominé San Antonio 134-129 après prolongations. Brooklyn s’est imposé facilement.

Clint Capela a réalisé son meilleur total sous le maillot de la franchise géorgienne Getty Images via AFP

Après deux revers consécutifs, Atlanta a su relever la tête dans la nuit de jeudi à vendredi. A San Antonio, la troupe de Nate McMillan a pu compter sur un Clint Capela des grands soirs pour dominer les Spurs 134-129 à l’issue de la deuxième prolongation. Grâce à ce succès, les Hawks équilibrent leur bilan, avec 24 victoire contre 24 revers.

Capela a particulièrement brillé lors de cette rencontre. Auteur de 28 points, il a réalisé son meilleur total sous le maillot de la franchise géorgienne. Le Genevois n’est resté qu’à trois longueurs de son record en carrière, obtenu avec Houston en 2019. Grâce à ses 17 rebonds et 5 contres, Clint Capela a démontré toute son importance au sein du dispositif des Hawks. Trae Young s’est lui aussi particulièrement illustré, inscrivant notamment 7 points lors de la 2e prolongation, portant son total à 28 unités sur l’ensemble de la partie. Le meneur de 22 ans a en outre réussi 12 passes décisives.

Atlanta, qui menait 32-22 à l’issue du premier quart, a ensuite vu les Spurs revenir, emmenés par DeMar DeRozan et Derrick White, auteur de respectivement 36 et 29 points. San Antonio, qui était encore mené de six longueurs à moins de 3 minutes du termes, a pu égaliser à 3 secondes de la fin du temps réglementaire. Mais les Hawks n’ont rien lâché et ont finalement réussi à partir du Texas avec la victoire.

Brooklyn en leader

Brooklyn, large vainqueur de Charlotte (111-89) jeudi soir en NBA, a conforté sa nouvelle première place de la Conférence Est, s’adjugeant une 20e victoire à domicile de rang, tandis que leurs dauphins de Philadelphie ont tenu bon à Cleveland (114-94) et que les Clippers ont déchanté face à Denver (94-101).

Pourtant privés de James Harden, touché mercredi soir à une cuisse, et toujours de Kevin Durant, les Nets ont balayé leurs adversaires dès le premier quart-temps (32-11), contrôlant ensuite la rencontre, grâce notamment à Jeff Green (21 points).

Joel Embiid a encore une fois manqué à ses coéquipiers mais son retour de blessure (contusion au genou gauche) est «proche», a confié le coach des 76ers, Doc Rivers. Les Cavaliers ont de leur côté retrouvé Kevin Love qui, après huit matches sans jouer, a marqué 13 points.

Les résultats Afficher plus Miami – Golden State 116 – 109 San Antonio – Atlanta 129 – 134 (ap) Brooklyn – Charlotte 111 – 89 LA Clippers – Denver 94 – 101 La Nouvelle-Orleans – Orlando 110 – 115 (ap) Detroit – Washington 120 – 91 Cleveland – Philadelphie 94 – 114

