Basketball – Atlanta égalise, Capela sort sur blessure Les Hawks sont revenus à 2-2 en finale de la Conférence Est des play-off de NBA. Auteur d’un panier fantastique, le Genevois n’a pas joué les dernières minutes après avoir reçu un coup de coude au visage.

Clint Capela (à gauche) aura le dessus sur Khris Middleton. AFP

Les Hawks d’Atlanta ont facilement remporté 110-88 l’acte IV de la finale de la Conférence Est NBA mardi, revenant ainsi à égalité à deux victoires partout avec Milwaukee, qui a du finir la partie sans sa superstar Giannis Antetokounmpo, sortie blessé au genou.

Les Milwaukee Bucks ont annoncé sur Twitter qu’il ne reviendrait pas en jeu à cause d’une «hyper-extension du genou gauche».

A la suite d’un contact impressionnant avec le Genevois Clint Capela dans la raquette, le meilleur joueur de NBA en 2019 et 2020 est tombé au sol, et s’est tenu le genou pendant un certain temps avant de rentrer aux vestiaires en boîtant.

Possédant déjà une belle avance, Atlanta n’a fait qu’accroitre son emprise sur la partie avec la sortie du Grec. Les Hawks se sont notamment reposés sur un Lou Williams redoutable d’efficacité en l’absence de leur meneur star Trae Young, blessé au pied.

L’ancien triple sixième homme de l’année en NBA a inscrit 21 points pour une réussite au tir de 78% (sept tirs sur neuf).

Devancés dès le début de la partie, les Bucks n’ont pas vraiment pu compter sur la production de leur superstar Giannis Antetokounmpo avant même sa blessure, ce dernier faisant notamment preuve d’une grande maladresse dans ses lancers francs.

Panier magique et blessure pour Capela

Dans le camp des Hawks, Capela a été crédité de 7 rebonds et de 15 points durant les 28 minutes passées sur le parquet. Il a notamment complété une phase de jeu extraordinaire en inscrivant deux points d’un angle impossible, de l’arrière du panier.

Le No 15 de l’équipe de Géorgie n’a cependant pas disputé les dernières 3’28 après avoir reçu accidentellement un coup de coude au visage.

Les deux franchises vont désormais revenir à Milwaukee pour le match No 5 (vendredi à 2h30, suisse) d’une série qui a peut-être déjà basculé avec la blessure du joueur le plus important des Bucks.

Les résultats Afficher plus NBA. Play-off. Finales de Conférences Est Atlanta (5) – Milwaukee (3) 110-88 Situation dans la série: 2-2 Ouest LA Clippers (4) – Phoenix (2) (acte VI jeudi à 3h, suisse) Situation dans la série: 2-3 Les séries se disputent au meilleur des 7 matches

AFP

