Athlétisme – Athletissima affichera complet le 30 juin Deux semaines avant l’événement, seules 750 places sont encore disponibles sur les 12’500 en vente. Une vingtaine de champions du monde et olympiques seront là, ainsi que 14 athlètes suisses. Pierre-Alain Schlosser

Jacky Delapierre, (2e depuis la gauche) et son équipe ont réuni un plateau d’athlètes de qualité à Athletissima, les 29 et 30 juin à Lausanne. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Dans deux semaines, Athletissima aura une coloration toute helvétique. Pour la première fois, quatorze Suissesses et Suisses participeront à un meeting de Diamond League. Outre les très attendus Mujinga Kambundji (100 m et 4 x 100 m) et Simon Ehammer (longueur), on verra la régionale de l’étape Sarah Atcho (200 m) ou encore Jason Joseph (110 m haies) , ainsi que Jonas Raess. Ce dernier vise sur 5000 m un chrono en 13’05’’. Une marque qui constituerait un record de Suisse et qui effacerait les 13’07’’54 de Markus Ryffel, réalisés lors des JO de 1984 à Los Angeles (médaille d’argent derrière Saïd Aouita).

Plus que 750 billets disponibles

L’affiche 2023 d’Athletissima comptera une vingtaine de champions du monde et olympiques. De quoi susciter l’intérêt du public qui a déjà répondu présent, puisqu’à quinze jours du meeting (30 juin), il ne restait que 750 billets sur les 12’500 en vente. «Actuellement, toutes les épreuves de Diamond League affichent complet», atteste Jacky Delapierre, âme d'Athletissima. «Ce sera aussi le cas pour nous.»

Avancé en juin, puisque les Mondiaux tomberont sur les dates habituelles du meeting, Athletissima vivra le jeudi 29 juin un City Event. La hauteur dames aura ainsi lieu à la place Centrale, à Lausanne et pourra recevoir gratuitement plus de 2000 spectateurs. Un tartan particulier sera installé pour l’occasion. La Suissesse Salome Lang en découdra notamment avec l’Australienne Nicola Olyslagers, l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh et la Belge Nafissatou Thiam.

Pour la première fois, le City Event lausannois fera partie intégrante du programme de la Diamond League.

