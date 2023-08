Athlétisme – Loïc Gasch met un terme à sa carrière Plombé par des soucis physiques, le sauteur en hauteur vaudois a décidé, à 29 ans, de se retirer après le meeting Weltklasse de Zurich, jeudi. Brice Cheneval

Loïc Gasch possède l’un des plus beaux palmarès de l’athlétisme suisse. Getty

L’annonce, tombée ce lundi, sonne comme un coup de tonnerre. À seulement 29 ans, Loïc Gasch a décidé de mettre un terme à sa carrière, en raison de ses problèmes physiques à répétition. Le Vaudois, sociétaire de l’US Yverdon et spécialiste du saut en hauteur, effectuera sa dernière apparition en compétition au meeting Weltklasse de Zurich, ce jeudi.

«La décision est difficile pour moi, mais je me rends compte que je ne suis plus capable d'atteindre mon meilleur niveau et de continuer à m'améliorer, réagit-il dans un communiqué de Swiss Athletics. Au cours des douze derniers mois, je n’ai jamais été en forme à 100 %. De ce fait, le plaisir que j’éprouve à l’entraînement n’est plus le même, sans compter que j’ai aussi des ambitions professionnelles.»

«Je ne suis plus capable d'atteindre mon meilleur niveau et de continuer à m'améliorer» Loïc Gasch

Détenteur du record de Suisse

Loïc Gasch tire un trait sur l’athlétisme auréolé d’un solide palmarès: sacré champion de Suisse à douze reprises (salle et plein air confondus) entre 2013 et 2023, il a réalisé son plus grand accomplissement en 2022 lors des Championnats du monde en salle, en remportant la médaille d’argent grâce à un saut à 2,31 m. Il détient également, depuis mai 2021, le record de Suisse en plein air (2,33 m).

Loïc Gasch pose fièrement avec sa médaille d’argent remportée aux championnats du monde en salle, à Belgrade, en mai 2022. AFP

Le natif de Sainte-Croix a effectué sa première apparition sur la scène internationale aux championnats d’Europe 2018, lors desquels il s’est hissé en finale (10e). Il a également participé aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, où il n’est cependant pas parvenu à s’extraire des qualifications.

Les blessures auront constitué le point noir de sa carrière, lui qui a notamment souffert des chevilles et du dos.

Cette saison, Loïc Gasch a obtenu son meilleur résultat au meeting de Bâle, le 29 mai, avec un saut à 2,20 m. Absent des Mondiaux à Budapest, il a participé aux championnats d’Europe en salle, début mars à Istanbul, se classant 7e en finale.

«J'ai passé de très bons moments pendant de nombreuses années et je suis reconnaissant pour toutes les expériences et émotions. Ce sport va me manquer, mais je peux franchir ce pas par conviction», indique ce comptable diplômé, qui assure par ailleurs vouloir, «après une pause», «rester impliqué dans l'athlétisme et transmettre [s]on expérience aux jeunes sportifs».

